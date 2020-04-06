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Верховная Рада разблокировала подписание закона о рынке земли

Верховная Рада разблокировала подписание закона о рынке земли

Верховная Рада Украины провалила голосование за все 13 постановлений об отмене голосования за рынок сельскохозяйственной земли.

Соответствующие голосования состоялись 13 апреля.

Отметим, что ввиду наличия постановлений, в которых некоторые депутаты просили отменить результаты голосования за закон о рынке земли, подписать этот закон не мог ни спикер Рады, ни Президент. Поэтому этот закон не мог вступить в силу.

Вместе с тем, принятие этого закона является одним из требований Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о рынке сельскохозяйственной земли. За это решение проголосовало 259 депутатов. Рада рассматривала законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. Ко второму чтению депутаты подали 4018 правок.

Согласно закону, рынок сельскохозяйственной земли в Украине должен запускаться поэтапно. Сначала, с 1 июля 2021 года, земельные паи разрешат продавать и покупать только гражданам Украины (физическим лицам). Общая площадь земли, которой разрешено будет владеть, составит до 100 гектаров.

Компании и юридические лица смогут приобретать землю с 1 января 2024 года

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу

По материалам hromadske.tv
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