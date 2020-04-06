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За последние 5 недель количество новых вакансий сократилось почти вдвое

За последние 5 недель количество новых вакансий сократилось почти вдвое

Уже четвертую неделю Украина на карантине. Для украинского бизнеса — это слишком долгий период паузы. Он теряет прибыли, компании закрываются, а украинцы остаются без работы. За последние 5 недель количество новых вакансий сократилось почти вдвое, а общее количество активных вакансий упало на 25%.

Об этом говорится в исследовании Опендатабот, со ссылкой на данные Work.ua.

“В сфере ІТ ситуация несколько лучше, однако общий тренд сохраняется. По данным сайта поиска работы для разработчиков Djinni, количество вакансий уменьшилось в полтора раза по сравнению с началом года”, – говорится в сообщении.

“В сфере ІТ ситуация несколько лучше, однако общий тренд сохраняется. По данным сайта поиска работы для разработчиков Djinni, количество вакансий уменьшилось в полтора раза по сравнению с началом года”, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тысяч, что на 70 тысяч, или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года.

Наибольшая численность безработных во время карантина наблюдается в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

Справка Finance.ua:

  • В правительстве планируют выплачивать денежную доплату каждому, кто вынужденно не работает.
  • Государство обеспечивает поддержкой работодателей и работников сферы малого и среднего предпринимательства, которые сократили или прекратили деятельность в условиях противодействия коронавирусной болезни COVID-19. Как получить помощь по частичной безработице согласно принятому законопроекту №3275 – читайте тут

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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