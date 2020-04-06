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Уже четвертую неделю Украина на карантине. Для украинского бизнеса — это слишком долгий период паузы. Он теряет прибыли, компании закрываются, а украинцы остаются без работы. За последние 5 недель количество новых вакансий сократилось почти вдвое, а общее количество активных вакансий упало на 25%.
Об этом говорится в исследовании Опендатабот, со ссылкой на данные Work.ua.
“В сфере ІТ ситуация несколько лучше, однако общий тренд сохраняется. По данным сайта поиска работы для разработчиков Djinni, количество вакансий уменьшилось в полтора раза по сравнению с началом года”, – говорится в сообщении.
“В сфере ІТ ситуация несколько лучше, однако общий тренд сохраняется. По данным сайта поиска работы для разработчиков Djinni, количество вакансий уменьшилось в полтора раза по сравнению с началом года”, – говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 13 апреля количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 387,5 тысяч, что на 70 тысяч, или на 22%, больше по сравнению с показателем на эту же дату прошлого года.
Наибольшая численность безработных во время карантина наблюдается в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.
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