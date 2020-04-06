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Где в Украине пасхальная корзина-2020 обойдется дешевле всего (инфографика)

Где в Украине пасхальная корзина-2020 обойдется дешевле всего (инфографика)

По расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики» в 2020 году пасхальная корзина обойдется, в среднем по Украине, 801 грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте центра.

В традиционную корзину включена стоимость традиционных мясных продуктов, яиц, кулича, сливочного масла, творога, сыра, а также дополнительных продуктов – помидоров, огурцов, яблок и красного вина.

Ученые Института аграрной экономики заявляют, что уже пятый год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 683 грн, а самой дорогой – 876 грн – в Киеве. Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожанием молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличения стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Справка Finance.ua:

По подсчетам, стоимость продуктов пасхальной корзины в 2020 году будет примерно такой:

  • кулич – (500 гр) от 40 грн до 60 грн;
  • крашеные яйца – десяток стартует от 22 грн до 40 грн, набор красок стоит от 15 до 40 грн (в наборе в среднем 6 цветов);
  • запеченное мясо (буженина, колбаса, сало) – 1 кг свинины обойдется от 120 грн до 180 грн;
  • красное вино (кагор) – будет стоить от 60 до 120 грн;
  • соль – от 10 до 30 грн;
  • хрен – от 10 до 30 грн.
По материалам Finance.UA
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