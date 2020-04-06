Где в Украине пасхальная корзина-2020 обойдется дешевле всего (инфографика)

По расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики» в 2020 году пасхальная корзина обойдется, в среднем по Украине, 801 грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте центра.

В традиционную корзину включена стоимость традиционных мясных продуктов, яиц, кулича, сливочного масла, творога, сыра, а также дополнительных продуктов – помидоров, огурцов, яблок и красного вина.

Ученые Института аграрной экономики заявляют, что уже пятый год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 683 грн, а самой дорогой – 876 грн – в Киеве. Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожанием молока, сливочного масла, муки и сахара, увеличения стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, а также ситуативным всплеском цен на продукты на волне паники из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Справка Finance.ua:

По подсчетам, стоимость продуктов пасхальной корзины в 2020 году будет примерно такой: