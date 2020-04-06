Медики, которые лечат COVID-19, получат надбавки за март через субвенцию

Выплата надбавки за март медработникам, которые задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса, будет осуществляться через медицинскую субвенцию, а с апреля – будут начисляться доплаты за готовность больницы к коронавирусу и за интенсивность труда.

Об этом в интервью «Зеркалу недели рассказала глава Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, отвечая на вопрос о финансировании больниц на период борьбы с эпидемией коронавируса.

«Здесь есть две истории. Первые случаи заболевания и сложные ситуации, на борьбу с которым вышли врачи, страна увидела в марте. То есть тогда, когда контрактных обязательств с медучреждениями у НСЗУ еще не было. Соответственно, оплата труда медиков за этот период, в частности, объявленное Премьер-министром двух-трехкратное увеличение, пройдут через медицинскую субвенцию. Думаю, детали будут обнародованы в ближайшие дни», – отметила Мовчан.

Она уточнила, что, согласно статистике НСЗУ, официально зарегистрированных случаев заболеваний COVID-19, по состоянию на 1 апреля, было более 600, и финансирование получат медучреждения и бригады скорой помощи, оказавшие помощь этим пациентам.

Начиная с 1 апреля, в НСЗУ предложили правительству другую систему финансовых стимулов для медиков, задействованных в противостоянии эпидемии коронавируса.

«Вторая история начинается с 1 апреля. Здесь у нас есть предложения, которые мы подали правительству, и ждем его решения… Мы хотим сконцентрировать всю помощь — и государственную, и волонтерскую — в конкретных медицинских учреждениях, где будет все необходимое как для безопасности врачей, так и для оказания помощи пациентам. То есть будет понятно, что 200-300 больниц — это центры, где мы боремся с коронавирусом», – подчеркнула Мовчан.

Кроме того, НСЗУ подали предложения готовить больницы по волнам, в зависимости от того, как будет развиваться эпидемия. К первой волне относятся 240 больниц, которые должны быть готовы к приему больных коронавирусом. Если будет резкое увеличение количества случаев заболеваемости, в соответствии с потребностью будут присоединяться вторая и третья волны больниц.

«Мы предлагаем финансирование с использованием двух механизмов. Первый — не за пролеченный случай, а по готовности. Есть 240 учреждений, которые имеют определенные мощность и объем услуг, которые они способны предоставить определенному количеству пациентов с COVID-19. За эту готовность они получат фиксированный (или глобальный) бюджет. Чтобы не было ситуации, при которой больница может качественно обслужить 1000 пациентов, а мы пытаемся навязать ей 2000. Второй механизм — в зависимости от нагрузки в конкретной больнице, она может получать доплаты за интенсивность», – рассказала глава НСЗУ.

Вместе с тем она отметила, что ответ от Минфина на такие предложения в НСЗУ пока не получили.