0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Медики, которые лечат COVID-19, получат надбавки за март через субвенцию

Медики, которые лечат COVID-19, получат надбавки за март через субвенцию

Выплата надбавки за март медработникам, которые задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса, будет осуществляться через медицинскую субвенцию, а с апреля – будут начисляться доплаты за готовность больницы к коронавирусу и за интенсивность труда.

Об этом в интервью «Зеркалу недели рассказала глава Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, отвечая на вопрос о финансировании больниц на период борьбы с эпидемией коронавируса.

«Здесь есть две истории. Первые случаи заболевания и сложные ситуации, на борьбу с которым вышли врачи, страна увидела в марте. То есть тогда, когда контрактных обязательств с медучреждениями у НСЗУ еще не было. Соответственно, оплата труда медиков за этот период, в частности, объявленное Премьер-министром двух-трехкратное увеличение, пройдут через медицинскую субвенцию. Думаю, детали будут обнародованы в ближайшие дни», – отметила Мовчан.

Она уточнила, что, согласно статистике НСЗУ, официально зарегистрированных случаев заболеваний COVID-19, по состоянию на 1 апреля, было более 600, и финансирование получат медучреждения и бригады скорой помощи, оказавшие помощь этим пациентам.

Начиная с 1 апреля, в НСЗУ предложили правительству другую систему финансовых стимулов для медиков, задействованных в противостоянии эпидемии коронавируса.

«Вторая история начинается с 1 апреля. Здесь у нас есть предложения, которые мы подали правительству, и ждем его решения… Мы хотим сконцентрировать всю помощь — и государственную, и волонтерскую — в конкретных медицинских учреждениях, где будет все необходимое как для безопасности врачей, так и для оказания помощи пациентам. То есть будет понятно, что 200-300 больниц — это центры, где мы боремся с коронавирусом», – подчеркнула Мовчан.

Кроме того, НСЗУ подали предложения готовить больницы по волнам, в зависимости от того, как будет развиваться эпидемия. К первой волне относятся 240 больниц, которые должны быть готовы к приему больных коронавирусом. Если будет резкое увеличение количества случаев заболеваемости, в соответствии с потребностью будут присоединяться вторая и третья волны больниц.

«Мы предлагаем финансирование с использованием двух механизмов. Первый — не за пролеченный случай, а по готовности. Есть 240 учреждений, которые имеют определенные мощность и объем услуг, которые они способны предоставить определенному количеству пациентов с COVID-19. За эту готовность они получат фиксированный (или глобальный) бюджет. Чтобы не было ситуации, при которой больница может качественно обслужить 1000 пациентов, а мы пытаемся навязать ей 2000. Второй механизм — в зависимости от нагрузки в конкретной больнице, она может получать доплаты за интенсивность», – рассказала глава НСЗУ.

Вместе с тем она отметила, что ответ от Минфина на такие предложения в НСЗУ пока не получили.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.