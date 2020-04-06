0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

"Антикризисный" бюджет: сбор налогов в 2020 году уменьшится на 143 миллиарда

"Антикризисный" бюджет: сбор налогов в 2020 году уменьшится на 143 миллиарда

В законопроекте о пересмотре бюджета поступления от налогов уменьшатся на 143 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Читайте также: В ВР зарегистрировали проект закона о внесении изменений в бюджет: кому урежут зарплату

В целом, согласно финальной версии изменений, доходы государственного бюджета уменьшатся на 120 млрд грн, то есть на 11% (с 1095,6 до 975,8 млрд грн).

В свою очередь, поступления от налогов уменьшатся вовсе на 143 млрд грн.

Предполагается, что часть падения компенсируют за счет изъятия в бюджет еще большей доли прибыли государственных предприятий.

Если ранее планировалось, что госпредприятия перечислят в бюджет 41,3 млрд грн, сейчас эта цифра увеличилась на 26,7 млрд грн – до 68 млрд грн.

Больше всего “упадут” такие налоговые поступления: по НДС с ввезенных в Украину товаров (-45,7 млрд грн), НДС с произведенных в Украине товаров (-21,4 млрд грн), НДФЛ (-18,5 млрд грн), налог на прибыль предприятий (-20,7 млрд грн), рентная плата за пользование недрами на добычу газа (-20,5 млрд грн).

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.