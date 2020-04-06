Беспроцентные кредиты и займы на выплату зарплаты: как правительство поможет бизнесу

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Предпринимателям предоставят беспроцентные кредиты и займы на выплату зарплаты. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил в эфире одного из телеканалов.
Что предусматривает программа. Для микро- и малого бизнеса, которые имеют кредиты в банках, предлагается: предприятие, имеющее 500 тысяч гривен кредита в банке, сможет обратиться в банк, и банк поддержит ту программу, которая есть в правительстве. Правительство компенсирует процентную ставку до нуля в течение года. То есть на кредит в 500 тыс. грн он получит экономию 100 тыс. грн выплат на банк.
Условия программы – сохранение рабочих мест.
Кредитный портфель малого и среднего бизнеса составляет 174 млрд грн, отметил он. Для компенсации кредитной ставки по этому портфелю необходимо 4 млрд грн.
Программа “новые деньги”. «Предприятие требует денег на зарплату, поскольку оно не работает, работники отправлены в отпуск, кафе не работает, швейные предприятия полностью не работают. Они выходят из фонда заработной платы на 3 или 6 месяцев, который у них был за предыдущие периоды, и обращаясь в банк, получают под государственные гарантии. Поскольку банки не будут сейчас кредитовать бизнес под любые программы, поскольку бизнес стоит и они скажут «а где доход?». Правительство предоставит государственные гарантии под такие кредиты. И предприятие будет оплачивать 5% на такие средства», – сообщил Петрашко.
Государственная гарантия предусматривает, что если предприниматель отказывается от погашения кредита, то его банку оплатит государственный бюджет.
Сроки запуска программ. Первая программа может быть запущена через неделю, вторая через две недели.
Кто будет финансировать. «Финансирование будет идти от банковского сектора и от Национального банка Украины», – заявил министр.
Для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантина:
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