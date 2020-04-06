Криклий прогнозирует, что после карантина в Украине произойдет бум роста экономики

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что после завершения карантина в Украине будет рост экономики.

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Все находятся в ожидании. И страны другие. И крупные компании готовятся. То есть они используют карантин для того, чтобы лучше подготовиться. Мы ожидаем, что сразу после завершения карантина будет такой бум роста. Понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. В нашем случае это авиационная сфера, туризм, сфера услуг. Но в дальнейшем, я думаю, мы увидим «эпоху Ренессанса», – отметил Криклий.

По его словам, именно эти отрасли будут требовать «определенного процесса», поскольку и в других странах, как в Италии или в Испании, туризм не будет развиваться, авиационные компании обанкротились.

«Авиационная отрасль очень инерционная. Она стабильными темпами, но медленно развивалась. Но такая остановка – это шок и стресс для нее. Конечно, все совмещено с туризмом. Это же были не коммерческие какие-то перевозки. Это люди путешествовали, ездили друг к другу. Пока точно еще определенный период будет возобновляться доверие к этим путешествиям, потому что все сейчас взволнованы, тотальный масочный режим по всему миру. И, конечно, никто не будет сразу бежать на самолет», – убежден министр.

Одновременно Криклий добавил, что над Украиной летать можно, наше воздушное пространство открыто, его никто не закрывал.

«Транзитные рейсы у нас осуществляла преимущественно компания МАУ, 80%, если не больше. Они из других стран подвозили в Киев в аэропорт “Борисполь”, который по хабовой модели работал. И уже из Киева они летели в другие страны. Сейчас, конечно, эта модель не может работать. Но авиасообщение не закрывалось и пространство не закрывалось. У нас ограничены именно пассажирские перевозки», – сказал министр.