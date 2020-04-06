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Глава Мининфраструктуры рассказал, ожидать ли украинцам подорожания билетов на поезда после карантина

Глава Мининфраструктуры рассказал, ожидать ли украинцам подорожания билетов на поезда после карантина

Укрзализныця не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки после окончания карантина и возобновления работы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Радио Свобода».

«Тарифы еще не менялись… Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются», – сказал Криклий.

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Министр также добавил, что Украине нужен закон о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тот устанавливал тарифы на перевозку.

По материалам Радио Свобода
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