Глава Мининфраструктуры рассказал, ожидать ли украинцам подорожания билетов на поезда после карантина

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Укрзализныця не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки после окончания карантина и возобновления работы.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Радио Свобода».
«Тарифы еще не менялись… Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются», – сказал Криклий.
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Министр также добавил, что Украине нужен закон о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тот устанавливал тарифы на перевозку.
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