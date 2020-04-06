Глава Мининфраструктуры рассказал, ожидать ли украинцам подорожания билетов на поезда после карантина

Укрзализныця не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки после окончания карантина и возобновления работы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Радио Свобода».

«Тарифы еще не менялись… Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются», – сказал Криклий.

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Министр также добавил, что Украине нужен закон о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тот устанавливал тарифы на перевозку.