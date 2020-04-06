В ВР зарегистрировали проект закона о внесении изменений в бюджет: кому урежут зарплату

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В ВР зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.
Законопроект опубликован на сайте парламента.
Бюджетный комитет рекомендовал сократить сроки подачи предложений и внесения альтернативных законопроектов.
Законом предлагается ограничить размер заработной платы на период карантина не только чиновникам, но и народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами.
Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.
Утверждены следующие изменения:
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