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В ВР зарегистрировали проект закона о внесении изменений в бюджет: кому урежут зарплату

В ВР зарегистрировали проект закона о внесении изменений в бюджет: кому урежут зарплату

В ВР зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.

Законопроект опубликован на сайте парламента.

Бюджетный комитет рекомендовал сократить сроки подачи предложений и внесения альтернативных законопроектов.

Законом предлагается ограничить размер заработной платы на период карантина не только чиновникам, но и народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам, оплата труда которых регулируется специальными законами.

Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год.

Утверждены следующие изменения:

  • уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн;
  • восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн);
  • добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0);
  • добавлен 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины;
  • добавлены 15 млн на национальный парк “Софиевка”.

Справка Finance.ua:

  • За три месяца в государственный бюджет поступило более 100 млн грн долга за неуплату налогов и сборов.
По материалам Finance.UA
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