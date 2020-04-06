Первые последствия карантина: как изменилась работа финучреждений - опрос

17% финучреждений полностью прекратили деятельность во время карантина, а почти половина опрошенных – работают дистанционно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации финансовых институтов (АФИ) среди финансовых компаний-членов ассоциации о том, как изменилась их деятельность по сравнению с ситуацией до карантина.

Опрос проводился с 31 марта по 9 апреля этого года включительно. В нем приняли участие 60 респондентов, среди которых компании, которые занимаются кредитованием, онлайн кредитованием, факторингом, денежными переводами и управляющие фондов финансирования строительства (ФФС).

Как изменилась работа компаний с начала карантина:

частично продолжают работать 73,9% опрошенных;

полностью прекратили деятельность 17,4% респондентов;

8,7% компаний работают в полном объеме.

Почти 70% опрошенных компаний не сокращали персонал, еще 13% сократили более половины штата.

Изменилась и организация работы: 47,8% опрошенных компаний полностью перешли на дистанционную работу.

Как изменилась оплата труда с введением карантина:

43,5% – снизили зарплаты сотрудникам;

43,5% – платят з/п в полном объеме;

13% – отправили персонал в отпуск за свой счет, но только частично.

Справка Finance.ua:

По результатам исследования, половина предпринимателей могут продержаться в условиях карантина не более месяца.