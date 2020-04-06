Первые последствия карантина: как изменилась работа финучреждений - опрос

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17% финучреждений полностью прекратили деятельность во время карантина, а почти половина опрошенных – работают дистанционно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации финансовых институтов (АФИ) среди финансовых компаний-членов ассоциации о том, как изменилась их деятельность по сравнению с ситуацией до карантина.
Опрос проводился с 31 марта по 9 апреля этого года включительно. В нем приняли участие 60 респондентов, среди которых компании, которые занимаются кредитованием, онлайн кредитованием, факторингом, денежными переводами и управляющие фондов финансирования строительства (ФФС).
Как изменилась работа компаний с начала карантина:
Почти 70% опрошенных компаний не сокращали персонал, еще 13% сократили более половины штата.
Изменилась и организация работы: 47,8% опрошенных компаний полностью перешли на дистанционную работу.
Как изменилась оплата труда с введением карантина:
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