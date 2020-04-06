День финансов, 10 апреля: помощь на содержание детей для ФЛП, и штрафы за завышенные цены на маски

Пятницу, 10 апреля, все же завершаем с ожиданиями и надеждами:

За что жить на карантине? Ответ Арсена Авакова. Как заявил глава МВД, ссылаясь на социологические исследования, 73% опрошенных украинцев имеют запасов сбережений максимум на месяц. По его словам, сейчас может помочь государство. К примеру, человек будет получать пособие по безработице. Минимальное, с учетом страхового стажа и прочих факторов составит около 1800 грн/мес. Максимум – 8408 грн/мес. Пенсионерам обещают выплатить +1000 грн (у кого сумма начислений в месяц менее 5000 грн), и +500 грн тем, кто старше 80 лет.

Кстати, про обещанную 1000. В Минсоцполитики уточнили, что одноразовая помощь в размере 1 тыс. гривен пенсионерам поступит сразу после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет. В министерстве надеются, что это произойдет на следующей неделе.

А вот для предпринимателей, которые вынуждены прекратить работу из-за эпидемии COVID-19, Кабмин разрабатывает механизм выплаты госпомощи на содержание детей. Сумма выплаты может составлять от 1 779 грн до 2 218 грн в зависимости от возраста ребенка. Планируется, что выплаты будут производиться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

Еще одна хорошая новость для пенсионеров. Оплатить коммуналку по телефону теперь можно через ПриватБанк. Банк предложил своим клиентам старшего поколения оплачивать коммунальные услуги по телефону службы поддержки банка 3700. Как сообщили в банке, до введения карантинных мероприятий в Украине, ежемесячно в кассах отделений банка коммунальные платежи оплачивали более 1,5 млн человек, среди которых большинство пенсионеров.

Не очень хорошая новость для тех, кто пытается завышать цены на маски. В Украине планируют ввести штрафы за перепродажу средств гражданской защиты по цене, которая в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены. Размер штрафа будет составлять от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Несмотря на все невзгоды. В Нацбанке зафиксировали увеличение притока вкладов украинцев в банковский сектор. Регулятор отмечает, что Украина вошла в новый экономический кризис гораздо более подготовленной, чем в предыдущие разы. В то же время, по данным НБУ, банки повысили кредитные ставки для населения в марте.