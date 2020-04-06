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Работа после пандемии: 74% компаний готовы перевести часть сотрудников на дистанционную работу

Работа после пандемии: 74% компаний готовы перевести часть сотрудников на дистанционную работу

Во многих крупных компаниях начали размышлять над переводом части работников на постоянную дистанционную работу после окончания пандемии COVID-19. Это помогло бы предприятиям сократить расходы.

Консалтинговая фирма Gartner провела опрос 317 финансовых директоров. Оказалось, что 74% компаний согласны перевести до 5% персонала на постоянную удаленную работу.

В то же время примерно четверть директоров готовы перевести 20% штата на работу из дома после окончания пандемии, сообщили в Gartner.

По словам вице-президента Gartner по вопросам исследования финансовой деятельности, директора поняли преимущества удаленной работы. Кроме того, полученные результаты показывают, какое влияние окажет пандемия на способы ведения бизнеса.

Перевод сотрудников на удаленную работу станет выходом для многих компаний, которые столкнулись с финансовыми проблемами и вынуждены экономить. Также это позволит не сокращать персонал и свести к минимуму негативные последствия пандемии.

Справка Finance.ua:

  • В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

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По материалам The page
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