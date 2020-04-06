0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 177 0

Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

Сегодня, 10 апреля, Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется идентификация владельца карты. Для Украины этот лимит увеличен до 1500 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: НБУ отменил тариф на межбанковские платежи на время карантина

«Более 52% транзакций в Украине уже проходят с использованием бесконтактных платежных инструментов, и в последнее время востребованность бесконтактных платежей возросла, – отметила Вера Платонова, старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. – Мы в Visa неизменно привержены введению платежных инноваций в стране и предлагаем потребителям и продавцам лучшие способы оплаты. Мы верим, что увеличение лимитов по бесконтактным платежам будет способствовать дальнейшему росту и популяризации безопасной бесконтактной платежной технологии Visa в Украине».

Что позволит увеличение лимитов для бесконтактных транзакций:

  • оплачивать крупные покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту;
  • новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего, который составлял 1000 гривен, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины;
  • при использовании решений на базе Visa Token Service (в частности, во время бесконтактных оплат смартфоном и смарт-часами) ввод ПИН-кода не требуется для транзакций на любую сумму.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитным картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредитки онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.

Помощник по кредитным картам 💳

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.