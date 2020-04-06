Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

Сегодня, 10 апреля, Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется идентификация владельца карты. Для Украины этот лимит увеличен до 1500 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: НБУ отменил тариф на межбанковские платежи на время карантина

«Более 52% транзакций в Украине уже проходят с использованием бесконтактных платежных инструментов, и в последнее время востребованность бесконтактных платежей возросла, – отметила Вера Платонова, старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. – Мы в Visa неизменно привержены введению платежных инноваций в стране и предлагаем потребителям и продавцам лучшие способы оплаты. Мы верим, что увеличение лимитов по бесконтактным платежам будет способствовать дальнейшему росту и популяризации безопасной бесконтактной платежной технологии Visa в Украине».

Что позволит увеличение лимитов для бесконтактных транзакций:

оплачивать крупные покупки в одно касание, используя бесконтактную платежную карту;

новый платежный лимит без ввода ПИН -кода на 50% выше предыдущего, который составлял 1000 гривен, что делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Украины;

при использовании решений на базе Visa Token Service (в частности, во время бесконтактных оплат смартфоном и смарт-часами) ввод ПИН -кода не требуется для транзакций на любую сумму.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитным картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредитки онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.