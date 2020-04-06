Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода

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Сегодня, 10 апреля, Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется идентификация владельца карты. Для Украины этот лимит увеличен до 1500 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Более 52% транзакций в Украине уже проходят с использованием бесконтактных платежных инструментов, и в последнее время востребованность бесконтактных платежей возросла, – отметила Вера Платонова, старший вице-президент Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. – Мы в Visa неизменно привержены введению платежных инноваций в стране и предлагаем потребителям и продавцам лучшие способы оплаты. Мы верим, что увеличение лимитов по бесконтактным платежам будет способствовать дальнейшему росту и популяризации безопасной бесконтактной платежной технологии Visa в Украине».
Что позволит увеличение лимитов для бесконтактных транзакций:
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