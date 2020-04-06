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Самый большой кроссовер Volkswagen обзавелся спортивной версией (фото)

Самый большой кроссовер Volkswagen обзавелся спортивной версией (фото)

Самый крупный на сегодняшний день кроссовер Volkswagen, на разных рынках существующий под именами Atlas или Teramont, обновился и получил версию R-Line. Такой автомобиль можно узнать по «спортивной» отделке экстерьера и интерьера.

Вседорожник Volkswagen Atlas R-Line для рынка США обзавелся более агрессивным обвесом, окрашенными в цвет кузова порогами и передним бампером чуть иного дизайна. Кроме того, для кроссовера в этом исполнении доступны 21-дюймовые диски, которые не устанавливаются на обычный Atlas. В салоне появились алюминиевые накладки на педали и цифровая приборная панель с новой графикой.


Фото: Volkswagen

Кроссовер в спортивной версии можно купить только с топовым 3,6-литровым атмосферным двигателем, который выдает 280 лошадиных сил. Мотор работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Обычный Atlas также доступен с менее мощным 238-сильным турбомотором 2.0.


Фото: Volkswagen

В США цены на Atlas R-Line начинаются от 39 700 долларов.


Фото: Volkswagen

По материалам motor.ru
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