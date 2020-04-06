Самый большой кроссовер Volkswagen обзавелся спортивной версией (фото)

Самый крупный на сегодняшний день кроссовер Volkswagen, на разных рынках существующий под именами Atlas или Teramont, обновился и получил версию R-Line. Такой автомобиль можно узнать по «спортивной» отделке экстерьера и интерьера.

Вседорожник Volkswagen Atlas R-Line для рынка США обзавелся более агрессивным обвесом, окрашенными в цвет кузова порогами и передним бампером чуть иного дизайна. Кроме того, для кроссовера в этом исполнении доступны 21-дюймовые диски, которые не устанавливаются на обычный Atlas. В салоне появились алюминиевые накладки на педали и цифровая приборная панель с новой графикой.



Фото: Volkswagen

Кроссовер в спортивной версии можно купить только с топовым 3,6-литровым атмосферным двигателем, который выдает 280 лошадиных сил. Мотор работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Обычный Atlas также доступен с менее мощным 238-сильным турбомотором 2.0.



Фото: Volkswagen

В США цены на Atlas R-Line начинаются от 39 700 долларов.



Фото: Volkswagen