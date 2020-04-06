АРМА провалило аудит. Счетная палата заявила о коррупционных рисках

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), не обеспечило надлежащий уровень управления арестованными активами. Об этом говорится в отчете по результатам аудита Счетной палаты (СП).

“Отсутствие их систематизированного учета, неопределенность алгоритма действий и контрольных мероприятий ответственных работников создают коррупционные риски каждого операционного процесса и приводят к ошибкам и злоупотреблениям”, – сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 9 апреля.

СП установила, что коммерческие организации, которые определялись управляющими арестованных активов, использовали их бесплатно. В госбюджет средства от этой деятельности не направлялись.

“Решение по отбору управляющих и реализаторов активов принимались Тендерным комитетом АРМА без надлежащих на то полномочий и с нарушением требований законодательства. Кроме того, руководство АРМА принимало незаконные решения о смене руководства хозяйственных обществ, корпоративные права которых арестованы”, – сообщает Счетная палата.

АРМА не обеспечило также выполнение одной из главных функций – формирование и ведение Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

“В течение 2017-2018 годов и 9 месяцев 2019 года Национальное агентство использовало 186 млн грн средств общего фонда госбюджета, из которых 142,6 млн грн (77%) направлено на выплату заработной платы, из них почти 50% – это стимулирующие выплаты (премии и надбавка за интенсивность труда)”, – говорится в сообщении.