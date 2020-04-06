АРМА провалило аудит. Счетная палата заявила о коррупционных рисках

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), не обеспечило надлежащий уровень управления арестованными активами. Об этом говорится в отчете по результатам аудита Счетной палаты (СП).
“Отсутствие их систематизированного учета, неопределенность алгоритма действий и контрольных мероприятий ответственных работников создают коррупционные риски каждого операционного процесса и приводят к ошибкам и злоупотреблениям”, – сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 9 апреля.
СП установила, что коммерческие организации, которые определялись управляющими арестованных активов, использовали их бесплатно. В госбюджет средства от этой деятельности не направлялись.
“Решение по отбору управляющих и реализаторов активов принимались Тендерным комитетом АРМА без надлежащих на то полномочий и с нарушением требований законодательства. Кроме того, руководство АРМА принимало незаконные решения о смене руководства хозяйственных обществ, корпоративные права которых арестованы”, – сообщает Счетная палата.
АРМА не обеспечило также выполнение одной из главных функций – формирование и ведение Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.
“В течение 2017-2018 годов и 9 месяцев 2019 года Национальное агентство использовало 186 млн грн средств общего фонда госбюджета, из которых 142,6 млн грн (77%) направлено на выплату заработной платы, из них почти 50% – это стимулирующие выплаты (премии и надбавка за интенсивность труда)”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФОВчера, 14:30 - 8373 10
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго4 ч. назад - 1645 7
Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платнымВчера, 19:20 - 1230 6
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)Вчера, 10:01 - 8768 6
Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - НацбанкВчера, 21:00 - 1353 4
Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФОВчера, 14:30 - 8373 10
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2629
Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефтиВчера, 18:55 - 2079 1
Межбанк: торги четверга можно назвать курсовым театром одного актераВчера, 18:25 - 1973
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго4 ч. назад - 1645 7
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5428 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2881
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6016 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19674 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1392