0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 159 0

АРМА провалило аудит. Счетная палата заявила о коррупционных рисках

АРМА провалило аудит. Счетная палата заявила о коррупционных рисках

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), не обеспечило надлежащий уровень управления арестованными активами. Об этом говорится в отчете по результатам аудита Счетной палаты (СП).

“Отсутствие их систематизированного учета, неопределенность алгоритма действий и контрольных мероприятий ответственных работников создают коррупционные риски каждого операционного процесса и приводят к ошибкам и злоупотреблениям”, – сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 9 апреля.

СП установила, что коммерческие организации, которые определялись управляющими арестованных активов, использовали их бесплатно. В госбюджет средства от этой деятельности не направлялись.

“Решение по отбору управляющих и реализаторов активов принимались Тендерным комитетом АРМА без надлежащих на то полномочий и с нарушением требований законодательства. Кроме того, руководство АРМА принимало незаконные решения о смене руководства хозяйственных обществ, корпоративные права которых арестованы”, – сообщает Счетная палата.

АРМА не обеспечило также выполнение одной из главных функций – формирование и ведение Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

“В течение 2017-2018 годов и 9 месяцев 2019 года Национальное агентство использовало 186 млн грн средств общего фонда госбюджета, из которых 142,6 млн грн (77%) направлено на выплату заработной платы, из них почти 50% – это стимулирующие выплаты (премии и надбавка за интенсивность труда)”, – говорится в сообщении.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.