Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на 500 млрд евро

Министры финансов Европейского Союза согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики блока, которая пострадала от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

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В частности, 100 млрд евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании могли сократить рабочее время, а не рабочие места. Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности в еврозоне предоставит правительствам 240 млрд евро дешевых кредитов.

Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов о создании экономических условий чрезвычайного кредита для правительств, которые переживают последствия пандемии. Но в соглашении не упоминается использование совместного долга для финансирования восстановления.