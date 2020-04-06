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ЕС выделил Украине 190 миллионов евро: куда направят деньги

ЕС выделил Украине 190 миллионов евро: куда направят деньги

Евросоюз одобрил программу, которая предусматривает выделение более 190 миллионов евро помощи для Украины в борьбе с коронавирусом. Деньги пойдут на укрепление системы здравоохранения и социально-экономический сектор.

Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в FACEBOOK сообщил, что в целом странам Восточного партнерства, к которому принадлежит и Украина, ЕС выделит 962 млн евро.

В Украине деньги пойдут на такие нужды:

  • для безотлагательного реагирования на кризис в области здравоохранения;
  • укрепление системы здравоохранения;
  • смягчение негативного воздействия пандемии на социально-экономический сектор.

В рамках этой программы вместе с Украиной Евросоюз выделит помощь еще целому ряду стран, связанных с Восточным партнерством: Молдове, Грузии, Беларуси, Армении и Азербайджану.

По состоянию на 9 апреля в мире более 1,4 миллиона подтвержденных случаев коронавируса, из них летальных исходов – более 88 тысяч. В то же время более 329 тысяч человек выздоровели.

Из-за введения ограничений мир стоит на пороге нового экономического кризиса.

По материалам Телеканал 24
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