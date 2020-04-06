Авиакомпаниям США разрешили сократить 90% рейсов во избежание убытков

В США пересмотрели федеральные транспортные правила – теперь авиакомпании смогут до сентября сократить рейсы на 90%, а некоторые закрыть, чтобы избежать рейсов с почти пустыми салонами.

Об этом сообщает Bloomberg.

По новым правилам, авиаперевозчику, который обслуживает город менее пяти раз в неделю, нужно будет совершить только один рейс в неделю.

В то же время авиакомпании, имеющие минимум один ежедневный рейс в течение пяти дней в неделю в конкретный город, должны поддерживать ежедневные рейсы в течение пяти дней.

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Количество пассажиров, пользующихся авиатранспортом в США, во вторник снизилось до менее 100 тысяч, что на 95% ниже уровня прошлого года.

“Авиакомпании много теряют. Но все же есть люди, которым нужно добраться, например, из Нью-Йорка в Калифорнию. Они не могут потратить три дня за рулем”, – сказала на прошлой неделе министр транспорта США Элейн Чао.

Сокращение будут проходить в течение периода летней авиации, когда авиаотрасль традиционно собирает самые большие прибыли.

Если внутренние рейсы заполняются менее чем на 10% из-за вспышки Covid-19, перевозчики теряют 20 миллиардов долларов в месяц.

Сами авиакомпании не ожидают быстрого восстановления позиций и договариваются с казначейством о более 25 млрд долларов денежной помощи.