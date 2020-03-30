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ВТО прогнозирует резкий спад мировой торговли из-за пандемии коронавируса

ВТО прогнозирует резкий спад мировой торговли из-за пандемии коронавируса

ВТО прогнозирует спад мировой торговли в 2020 году от 13% до 32%, поскольку неопределенность влияния коронавирусного кризиса на экономику сохраняется.

Об этом говорится в докладе Всемирной торговой организации.

При этом экономисты ВТО считают, что спад, вероятно, превысит спад торговли, вызванный глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов.

“Этот кризис, в первую очередь, является кризисом в области здравоохранения, который заставил правительства принять беспрецедентные меры защиты жизни людей”, – заявил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.

По его словам, неизбежное сокращение торговли и производства будет иметь болезненные последствия для домашних хозяйств и предприятий.

ВТО прогнозирует возобновление торговли на 21-24% в 2021 году, при этом результат будет зависеть от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности соответствующих мероприятий.

Как отметил Азеведо, ближайшая цель состоит в том, чтобы взять под контроль пандемию и уменьшить экономический ущерб людям, компаниям и странам.

По материалам РБК-Украина
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