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⚡Онлайн-трансляция вебинара: "Рынок микрокредитования. Изменения неизбежны"

&#9889;Онлайн-трансляция вебинара: "Рынок микрокредитования. Изменения неизбежны"

Хотите быть в курсе последних изменений финансового рынка? Знать, как бизнес адаптируется к новым реалиям, меняет стратегии, модели и подходы… Услышать из первых уст, с какими трудностями сталкиваются коллеги по цеху, кто сегодня активно кредитует в условиях жесткого карантина и как их преодолевают? Понимать, как изменился спрос на финансовые продукты, а также поведение заемщиков в части погашения кредитов? Узнать прогнозы экспертов о том, когда все это закончится и каким будет рынок после кризиса?

НЕ НАДО НИКУДА ИДТИ и НИ ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ!

Смотрите прямо сейчас онлайн-трансляцию вебинара на тему: Изменения неизбежны. Рынок МФО — реалии, перспективы и прогнозы. 💸

По материалам BankOnline
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