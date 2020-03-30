Госгеонедра запустили единый центр расчета стоимости спецразрешений

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Государственная служба геологии и недр создала единый центр расчета стоимости спецразрешений, на который будут возложены функции, которые раньше выполняли три отдельные учреждения: УкрГГРИ, Геолекспертиза и Геоинформ.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.
“Государственная служба геологии и недр Украины на базе ГНПП “Государственный информационный геологический фонд” создала единый центр расчета стоимости спецразрешения, который объединит функции, которые ранее предоставляли три отдельные учреждения — УкрГГРИ, Геолекспертиза и Геоинформ. Отныне исчисление размера сбора, запрос на перечень геологической информации, полученной за средства государственного бюджета, и оценка ее стоимости будет происходить на базе Геоинформа, в едином Центре геолого-экономических исследований и экспертиз”, – говорится в сообщении.
В ведомстве выразили мнение, что эта инициатива станет шагом на пути к созданию качественных сервисных услуг и устранению искусственных барьеров для инвестора.
“Недропользователь сможет получить всю необходимую информацию в едином центре в течение 14 дней. Раньше эта процедура длилась 60 дней. Также, благодаря оптимизации процесса, инвестору больше не нужно осуществлять три отдельные платежи за услугу определения размера сбора за перечень геологической информации и услугу определения ее стоимости, теперь это будет единый платеж: стоимость услуг обсчета уже будет включать в себя подбор и поиск геологической информации”, – рассказал председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.
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