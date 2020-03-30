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Если хотите быть в курсе последних изменений финрынка: FinUpdate марафон стартует уже завтра!

Если вы хотите:

  • быть в курсе последних изменений финансового рынка;
  • знать, как бизнес адаптируется к новым реалиям, меняет стратегии, модели и подходы;
  • услышать из первых уст, с какими трудностями сталкиваются коллеги по цеху, кто сегодня активно кредитует в условиях жесткого карантина и как их преодолевают;
  • узнать, как изменился спрос на финансовые продукты, а также поведение заемщиков в части погашения кредитов;
  • понимать, что планируется в изменении скоринг моделей, какие новые оферы готовят финансовые компании;
  • прогнозы экспертов о том, когда все это закончится и каким будет рынок после кризиса,
9 апреля в 11:30 присоединяйтесь к вебинару на тему:

Изменения неизбежны. Рынок МФО: реалии, перспективы и прогнозы.

Наши эксперты готовы делиться с вами своим опытом:

Роман Катеринчик – Основатель Mycredit.

Анна Замазеева – Председатель Правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний».

Елена АндрониковаCEO компании Moneyveo.

Антон Косторниченко – Коммерческий директор at iPay.ua.

Готовьте вопросы и присоединяйтесь бесплатно к нашему вебинару.

Мы мониторим финансовое здоровье, ищем антикризисные рецепты и готовы делиться с вами самой свежей информацией.

Будьте Online c БанкОнлайн!

По материалам BankOnline
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