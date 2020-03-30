Если хотите быть в курсе последних изменений финрынка: FinUpdate марафон стартует уже завтра!

Если вы хотите:

быть в курсе последних изменений финансового рынка;

знать, как бизнес адаптируется к новым реалиям, меняет стратегии, модели и подходы;

услышать из первых уст, с какими трудностями сталкиваются коллеги по цеху, кто сегодня активно кредитует в условиях жесткого карантина и как их преодолевают;

узнать, как изменился спрос на финансовые продукты, а также поведение заемщиков в части погашения кредитов;

понимать, что планируется в изменении скоринг моделей, какие новые оферы готовят финансовые компании;

прогнозы экспертов о том, когда все это закончится и каким будет рынок после кризиса,

присоединяйтесь к вебинару на тему:

Изменения неизбежны. Рынок МФО: реалии, перспективы и прогнозы.

Наши эксперты готовы делиться с вами своим опытом:

Роман Катеринчик – Основатель Mycredit.

Анна Замазеева – Председатель Правления Ассоциации «Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний».

Елена Андроникова – CEO компании Moneyveo.

Антон Косторниченко – Коммерческий директор at iPay.ua.

Готовьте вопросы и присоединяйтесь бесплатно к нашему вебинару .

Мы мониторим финансовое здоровье, ищем антикризисные рецепты и готовы делиться с вами самой свежей информацией.

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