0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

Украина за месяц выплатила более миллиарда долларов внешних долгов

Украина за месяц выплатила более миллиарда долларов внешних долгов

В марте 2020 года на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в целом было направлено 1124,3 млн долларов (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также: Международные резервы за месяц сократились на 2,1 млрд долларов

По данным НБУ, из этой суммы 536,7 млн долларов выплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 409,3 млн долларов – по обязательствам правительства Украины и Национального банка в пользу Международного валютного фонда. Остальные средства уплаченная по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Однако, как отметили в НБУ, эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство Украины привлекло 873,2 млн долларов и 276,9 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.