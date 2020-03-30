Украина за месяц выплатила более миллиарда долларов внешних долгов

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В марте 2020 года на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в целом было направлено 1124,3 млн долларов (в эквиваленте).
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
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По данным НБУ, из этой суммы 536,7 млн долларов выплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 409,3 млн долларов – по обязательствам правительства Украины и Национального банка в пользу Международного валютного фонда. Остальные средства уплаченная по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.
Однако, как отметили в НБУ, эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство Украины привлекло 873,2 млн долларов и 276,9 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте.
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