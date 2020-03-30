Финское посольство опровергло информацию о чартерах для украинских заробитчан

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Информацию об организации чартеров в Финляндию с украинскими сезонными работниками не подтверждают компетентные финские органы.
Об этом сообщает посольство Финляндии в Киеве
“Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию.
Однако эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами”.
В то же время посольство обещает проинформировать граждан, если ситуация с путешествиями в Финляндию изменится.
Что предшествовало: 6 апреля в СМИ появилась информация, что министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.
За 10 дней из Польши в Украину вернулось более 100 тыс. украинцев, что составляет примерно 12% украинских трудовых мигрантов. О дефиците рабочих рук из Украины заявляют на предприятиях пищевой промышленности и в логистических компаниях.
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