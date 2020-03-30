В правительстве назвали категории украинцев, которых разрешено перевозить в транспорте (инфографика)

В Министерстве инфраструктуры рассказали, кто из украинцев имеет право на перевозку в транспорте во время действия карантина в Украине.

Об этом сообщает в Telegram-канале Владислав Криклий.

Перевозки разрешены работникам, которые обеспечивают:

здравоохранение;

продовольственное обеспечение;

управление;

предоставление самых важных государственных услуг;

энергообеспечение;

водообеспечение;

связь и коммуникации;

финансовые и банковские услуги;

функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения;

сферу обороны;

правопорядок и гражданскую защиту;

объекты критической инфраструктуры, которые имеют непрерывный промышленный цикл.

Помимо регулярных пассажирских перевозок в городском транспорте, сотрудников указанных сфер деятельности можно также перевозить служебными и/или арендованными транспортными средствами, при этом маршрут перевозки нужно согласовать с Нацполицией.

Справка Finance.ua

С 6 апреля на всей территории Украины до конца карантина будет действовать запрет на:

пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора;

перемещение группой из более чем двух человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);

посещение спортивных и детских площадок;

посещение учреждений и заведений, оказывающих паллиативную помощь;

учреждений социальной защиты, учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, и тому подобное.

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