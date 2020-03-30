В правительстве назвали категории украинцев, которых разрешено перевозить в транспорте (инфографика)

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В Министерстве инфраструктуры рассказали, кто из украинцев имеет право на перевозку в транспорте во время действия карантина в Украине.
Об этом сообщает в Telegram-канале Владислав Криклий.
Перевозки разрешены работникам, которые обеспечивают:
Помимо регулярных пассажирских перевозок в городском транспорте, сотрудников указанных сфер деятельности можно также перевозить служебными и/или арендованными транспортными средствами, при этом маршрут перевозки нужно согласовать с Нацполицией.
С 6 апреля на всей территории Украины до конца карантина будет действовать запрет на:
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