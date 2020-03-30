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Цены на лук в Украине снижаются под давлением импорта из Казахстана и Узбекистана

Цены на лук в Украине снижаются под давлением импорта из Казахстана и Узбекистана

Оживление спроса на рынке репчатого лука в Украине, которое наблюдалось на прошлой неделе, послужило поводом для импортеров возобновить поставки лука из Казахстана и Узбекистана, а также на текущей неделе на украинский рынок начал поступать репчатый лук производства Польша. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечают эксперты, если еще в начале недели украинским производителям удавалось продавать репчатый лук по цене 18-20 грн/кг ($0,65-0,72/кг), то на сегодняшний день предложение данной продукции на внутреннем рынке несколько увеличилось за счет импортного репчатого лука, и продавцам, несмотря на достаточно активный спрос, все-таки пришлось несколько снизить отпускные цены.

Таким образом, реализация лука в настоящий момент ведется по цене 16-17 грн/кг ($0,58-0,62/кг), что в среднем все равно на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По данным импортеров, стоимость импортного лука сегодня в Украине озвучивается от 15 грн/кг ($0,54/кг). Несмотря на это, спрос на продукцию растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения местной продукции.

По материалам УБР
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