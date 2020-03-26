В феврале кредиторам неплатежеспособных банков выплачено более 900 млн грн (инфографика)

В феврале 2020 года для расчета с кредиторами неплатежеспособных банков было направлено 901,02 млн грн. В т.ч. с кредиторами 3 очереди – 270,71 млн грн, 4 очереди – 373,65 млн грн, 5 очереди – 36,99 млн грн, 7 очереди – 219,28 млн грн, 8 очереди – 0,39 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов из общей суммы средств в феврале 2020 года было направлено 254,75 млн грн, в т.ч. 252,73 млн грн – НБУ”, – говорится в сообщении.

Внеочередные выплаты НБУ осуществили такие банки:

ПАО «ВиЭйБи Банк» – 176,91 млн грн;

«ВиЭйБи Банк» – 176,91 млн грн; АО «Банк «Финансы и кредит» – 37,0 млн грн;

ПАО «КБ «Надра» – 36,31 млн грн;

«КБ «Надра» – 36,31 млн грн; АО «Дельта Банк» – 2,50 млн грн;

ПАО «Легбанк» – 0,02 млн грн.

В целом за первые два месяца 2020 года сумма погашения требований кредиторов составила 1 483,18 млн грн, из которых 533,22 млн грн – внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в т.ч. 529,29 млн грн – НБУ).

В целом по состоянию на 1 марта 2020 года за все время удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 46 157,99 млн грн (учитывая банки, ликвидация которых завершена), из которых 12 034,35 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 10 937,12 млн грн – НБУ).

На удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными из-за недостаточности имущества таких банков. В связи с этим Фонд продолжает принимать необходимые меры с целью реализации положений части пятой статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (собственников, руководства банков), действиями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банкам, с последующим перечислением взысканных средств на удовлетворение требований кредиторов.

По состоянию на 1 марта 2020 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 44 исковых заявления в отношении 37 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, – 618 человек. Общая сумма исковых требований составляет 93 387,95 млн. грн.

Справка Finance.ua: