Столичным врачам, занимающимся коронавирусом, будут доплачивать до 10 тыс. грн

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На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с COVID-19. Врачи инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса, смогут получить доплату в размере от 5 до 10 тысяч гривен.
Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
Когда будет доплата – уже с апреля.
На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен. Речь идет обо всех медучреждениях второго звена здравоохранения.
“Особое внимание и дополнительное финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом”, – отметил Кличко.
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