Столичным врачам, занимающимся коронавирусом, будут доплачивать до 10 тыс. грн

На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с COVID-19. Врачи инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса, смогут получить доплату в размере от 5 до 10 тысяч гривен.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Когда будет доплата – уже с апреля.

На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен. Речь идет обо всех медучреждениях второго звена здравоохранения.

“Особое внимание и дополнительное финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом”, – отметил Кличко.

Справка Finance.ua: