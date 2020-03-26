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Столичным врачам, занимающимся коронавирусом, будут доплачивать до 10 тыс. грн

Столичным врачам, занимающимся коронавирусом, будут доплачивать до 10 тыс. грн

На внеочередном заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с COVID-19. Врачи инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса, смогут получить доплату в размере от 5 до 10 тысяч гривен.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Когда будет доплата – уже с апреля.

На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен. Речь идет обо всех медучреждениях второго звена здравоохранения.

“Особое внимание и дополнительное финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом”, – отметил Кличко.

Справка Finance.ua:

  • Средняя зарплата семейных врачей в Украине в 2019 году составляет от 15 до 25 тысяч гривен. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и от того, педиатр это, семейный врач или терапевт.
По материалам Finance.UA
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