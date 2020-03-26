День финансов, 30 марта: антикризисные и "антиколомойские" решения и новые главы Минфина и Минздрава

Понедельник, 30 марта. Много важного происходило в Верховной Раде.

Антикризисный закон: что предусматривается для граждан и для бизнеса. Депутаты приняли законопроект № 3275 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-2019. Облегчения для бизнеса: Предлагается до 30 июня продлить мораторий на проведение неналоговых проверок, а до 31 мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ. Подробнее, а также что изменилось для граждан – читайте в новости.

Кстати, про коронавирус и борьбу за экономику. О шоке предложений, спроса и ожиданий как раз подробно рассказала для Youtube-канала Finance.ua Мария Репко, заместитель исполнительного директора ЦЭС (Центра экономической стратегии)

Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина. Нардепы назначили Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения, за его назначение проголосовали 246 нардепов. Выбрали и нового министра финансов. Им стал Сергей Марченко, за его назначение проголосовали 256 нардепов.

Поддержали и «антиколомойский» закон. Верховная Рада приняла так называемый «антиколомойский» закон. Пока только в первом чтении. Напомним, согласно этому закону, предлагается предусмотреть, что суды не могут принимать решения, которые приведут к остановке начатой процедуры выведения неплатежеспособного банка с рынка или ликвидации. Кстати, этот закон является одним из условий МВФ.

Обновленный макропрогноз. Курс доллара и ВВП. По данным Кабмина, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции – на уровне 2,9%, с 5,6% до 8,7%. Среднегодовой курс гривны к доллару США ожидается на уровне 29,5 грн. Больше цифр в инфографике

Незаконно повышаете цены? Ждите штрафа. Вводится административный штраф за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок, доплат к ним во время карантина или товаров, имеющих существенную социальную значимость. Согласно перечню Кабинета Министров, если цена превысила в 1,2 раза уровень цены, который определило правительство.

Что с рынком недвижимости? За вторую неделю карантина, 19-26 марта, количество покупателей по Украине сократилось на 15,51%. При этом покупатели стали более активными по обращениям онлайн в отделы продаж застройщиков по Украине. Напомним, из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец.

Вернуться в Украину: карта пропускных пунктов. Из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично, но в МИД сообщили, как украинцы могут вернуться домой из других стран. Там также просят остаться в стране вашего нынешнего пребывании, если у вас есть такая возможность.