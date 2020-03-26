ЕС выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом

Европейский Союз выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине.

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Отмечается, что Евросоюз приветствует предупредительные меры, предпринимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19

“Украина, которая продолжает страдать от российской агрессии и незаконной аннексии Крыма и Севастополя, также подверглась негативному воздействию пандемии во всех сферах жизнедеятельности. Евросоюз приветствует предупредительные меры, предпринимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений”, – говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что ЕС продолжит поддерживать Украину, чтобы облегчить влияние кризиса на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, а также ЕС готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона восточного соседства.

Первый пакет поддержки для Украины составляет около 80 млн евро.

Кроме того, общее финансирование ЕС для стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина) составляет 140 млн евро, значительная часть которых предназначена Украине.