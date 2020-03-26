Зарплата в Донецкой области за год увеличилась почти на 9%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в феврале 2020 года составила 11423 грн. По сравнению с январем 2020 года средний уровень оплаты труда уменьшился на 2,0%, по сравнению с февралем 2019 года – увеличился на 8,7%.

Об этом сообщается пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в феврале 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,9%, по сравнению с февралем 2019 года – выросла на 4,3%.

Номинальная зарплата в феврале 2020 года превышала средний показатель по Украине (10847 грн) на 5,3%. Регион вновь занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в феврале был в Киеве – 16447 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 8384 грн).

По уровню средней заработной платы в феврале 2020 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (15911 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата также работников финансовой и страховой деятельности (14613 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14574 грн), угольной промышленности (14573 грн), сферы государственного управления (13853 грн), торговли (12222 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (12006 грн), машиностроения (11943 грн), транспорта (11559 грн).

От 7,2 до 11,2 тыс.грн составила средняя зарплата работников строительства (11227 грн), пищевой промышленности (10379 грн), легкой промышленности (8305 грн), сельского хозяйства (8264 грн), образования (8060 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (7244 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 марта 2020 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 718,0 млн грн, или 23,8% всех долгов по ее выплате в Украине (3019,8 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 17,2% фонда оплаты труда, начисленного за февраль (в среднем по Украине – 3,6%).

В течение февраля 2020 года сумма долга по зарплате увеличилась на 32,6 млн грн, или на 4,8%, по сравнению с 1 января 2020 года – на 152,5 млн грн, или на 27,0%.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области (без учета части временно оккупированной территории) на 1 марта 2020 года составила 418,9 млн грн, или 58,3% всех долгов по выплате зарплаты. Это на 8,3% больше, чем было на 1 февраля, а по сравнению с 1 января 2020 года меньше на 15,2% вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение февраля увеличились на 8,1% и на 1 марта 2020 года составили 382,2 млн грн, или 91,3% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 320,7 млн грн не выплачено работникам экономически активных предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров, что больше по сравнению с задолженностью на 1 февраля на 7,5%, а против 1 января 2020 года – в 1,7 раза.