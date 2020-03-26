В Украине запустят образовательный онлайн-курс по поиску работы

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“Образовательный курс по поиску работы и “Современное резюме онлайн” планируют запустить в Украине 10 апреля.
Об этом сказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на онлайн-презентации образовательного сериала «Цифровая грамотность государственных служащих 1.0. на базе инструментов Google» в понедельник в Киеве.
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“Образовательный курс по поиску работы и “Современное резюме онлайн” будет доступен на платформе 10 апреля, то есть уже на следующей неделе”, – сообщила она.
Как пояснил президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях, этот курс обусловлен социальными изменениями: из-за COVID-19, многие украинцы будут вынуждены искать работу, а также на платформе разрабатывают курс электронной демократии, добавил он.
“Социальная дистанция и карантин не должны держать граждан отстраненным от процесса принятия решений или влияния на государство, как на локальном, так и на местном уровне. Поэтому мы планируем запускать курс электронной демократии, где мы будем рассказывать, каким образом люди могут принимать решения на уровне государства”, – заявил он.
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