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В Украине запустят образовательный онлайн-курс по поиску работы

В Украине запустят образовательный онлайн-курс по поиску работы

“Образовательный курс по поиску работы и “Современное резюме онлайн” планируют запустить в Украине 10 апреля.

Об этом сказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на онлайн-презентации образовательного сериала «Цифровая грамотность государственных служащих 1.0. на базе инструментов Google» в понедельник в Киеве.

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“Образовательный курс по поиску работы и “Современное резюме онлайн” будет доступен на платформе 10 апреля, то есть уже на следующей неделе”, – сообщила она.

Как пояснил президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях, этот курс обусловлен социальными изменениями: из-за COVID-19, многие украинцы будут вынуждены искать работу, а также на платформе разрабатывают курс электронной демократии, добавил он.

“Социальная дистанция и карантин не должны держать граждан отстраненным от процесса принятия решений или влияния на государство, как на локальном, так и на местном уровне. Поэтому мы планируем запускать курс электронной демократии, где мы будем рассказывать, каким образом люди могут принимать решения на уровне государства”, – заявил он.

Справка Finance.ua:

  • Из-за карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.

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По материалам УКРИНФОРМ
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