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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,066 млн и 45,724 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 20), максимальный курс продажи доллара 28,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,49-28,50 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 71 активная заявка по доллару на сумму 76,790 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,5000 – 10 000
28,4700 – 50 000
28,4600 – 120 000
28,4300 – 100 000
28,4300 – 100 000
28,4200 – 111 111
28,4100 – 99 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,4500 – 30 000
28,4500 – 40 000
28,4600 – 99 999
28,4700 – 20 000
28,4700 – 30 000
28,4700 – 30 000
28,4800 – 55 001
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,5483 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3930 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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