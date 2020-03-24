По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (31,066 млн и 45,724 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 20), максимальный курс продажи доллара 28,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,49-28,50 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 71 активная заявка по доллару на сумму 76,790 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,5000 – 10 000

28,4700 – 50 000

28,4600 – 120 000

28,4300 – 100 000

28,4300 – 100 000

28,4200 – 111 111

28,4100 – 99 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,4500 – 30 000

28,4500 – 40 000

28,4600 – 99 999

28,4700 – 20 000

28,4700 – 30 000

28,4700 – 30 000

28,4800 – 55 001

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,5483 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3930 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua