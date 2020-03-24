Android 11 защитит пользователей от слежки через камеру и микрофон

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Разработчики Google постоянно совершенствуют не только интерфейс, но и защиту мобильной ОС. Очередное нововведение, обнаруженное в коде предварительной сборки Android 11, позволит владельцам смартфонов предотвратить деятельность шпионских программ, использующих микрофон и камеру гаджета для кражи личной информации.
Одним из важных нововведений в Android 10 стала возможность тонкой настройки доступа приложений к службам геолокации — например, только во время использования, а не в фоновом режиме, как это было реализовано в предыдущих версиях операционки.
По данным сетевых информаторов, Android 11 будет поддерживать аналогичную регулировку прав доступа для камеры и микрофона устройства. При выборе опции «во время использования» программа не сможет «шпионить» за владельцем гаджета в фоновом режиме. Появится и возможность выдачи «разового пропуска» только для текущего сеанса работы приложения. В этом случае подтверждать его доступ придётся каждый раз.
Ожидается, что подобная мера не только позволит ограничить число утечек конфиденциальных данных к рекламодателям, но и предотвратит «шпионскую» деятельность вредоносных программ, способных следить за пользователем в фоновом режиме. Точная дата релиза финальной версии Android 11 разработчиками ещё не объявлена — сейчас мобильная ОС находится в стадии предварительного тестирования.
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