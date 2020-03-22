WOG бесплатно предоставит топливо «скорым» на Волыни во время карантина

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Сеть автозаправочных станций WOG присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения и бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«Министерство здравоохранения Украины продолжает объединять представителей бизнеса, волонтерских организаций в кампании по противодействию распространению коронавирусной болезни и помощи медикам, которые сейчас спасают жизни украинцев», – информирует ведомство.
Компания WOG обеспечит топливом 20 тысяч выездов медиков Волынской области – бригад скорой помощи, а также для логистических потребностей медучреждений.
Минздрав также призывает другие отечественные «социально ответственные бизнесы» присоединиться к инициативе и внести свой вклад в победу над эпидемией.
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