0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

WOG бесплатно предоставит топливо «скорым» на Волыни во время карантина

WOG бесплатно предоставит топливо «скорым» на Волыни во время карантина

Сеть автозаправочных станций WOG присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения и бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Министерство здравоохранения Украины продолжает объединять представителей бизнеса, волонтерских организаций в кампании по противодействию распространению коронавирусной болезни и помощи медикам, которые сейчас спасают жизни украинцев», – информирует ведомство.

Компания WOG обеспечит топливом 20 тысяч выездов медиков Волынской области – бригад скорой помощи, а также для логистических потребностей медучреждений.

Минздрав также призывает другие отечественные «социально ответственные бизнесы» присоединиться к инициативе и внести свой вклад в победу над эпидемией.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.