WOG бесплатно предоставит топливо «скорым» на Волыни во время карантина

Сеть автозаправочных станций WOG присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения и бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Министерство здравоохранения Украины продолжает объединять представителей бизнеса, волонтерских организаций в кампании по противодействию распространению коронавирусной болезни и помощи медикам, которые сейчас спасают жизни украинцев», – информирует ведомство.

Компания WOG обеспечит топливом 20 тысяч выездов медиков Волынской области – бригад скорой помощи, а также для логистических потребностей медучреждений.

Минздрав также призывает другие отечественные «социально ответственные бизнесы» присоединиться к инициативе и внести свой вклад в победу над эпидемией.