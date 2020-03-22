Кирилл Шевченко: Укргазбанк продлит действие своих карточек на 3 месяца

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В условиях карантина, поддержка бесперебойного и безопасного доступа клиентов к собственным средствам, а также актуальным банковским продуктам и сервисам являются одной из приоритетных задач государственного Укргазбанка. Для этого банк не будет блокировать карточки клиентов, срок действия которых закончится в течение ближайшего времени, а продолжит период их использования на следующие три месяца (+90 дней).
«Нам как государственному Банку очень важно, чтобы наши клиенты, несмотря на усиленные ограничительные меры в стране, направленные на предотвращение распространения коронавируса, получали наши банковские услуги без задержек или проблем. Особенно это касается пенсионеров и клиентов, которым начисляются пенсионные и социальные выплаты на наши банковские карточки. Поэтому уже совсем скоро, даже в случае окончания срока действия карты, средства на ней будут доступны для снятия в нашей банкоматной сети еще в течение следующих трех месяцев. А в случае, если клиент будет нуждаться в новой карточке Укргазбанка – после ее заказа, она будет доставлена ему по указанному адресу. Следовательно, необходимости приходить в отделение Банка для получения новой карты не будет», – отметил Председатель Правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.
Укргазбанк заблаговременно будет информировать держателей его карточек о приближении срока окончания их действия и, по заявкам клиентов, выпускать новые карты, которые сразу будут активированны и доступны для использования в мобильном приложении «Экобанк онлайн». Поэтому, активировав в смартфоне сервисы бесконтактной оплаты – Google Pay и Apple Pay, новыми картами клиенты смогут пользоваться сразу для мгновенных расчетов. Новая заказанная карта будет доставлена курьером в удобное для клиента время и место. Услуга доступна для клиентов банка уже с 1 апреля 2020 года.
Минимизация круга социальных контактов во время карантина – максимально эффективная мера в противодействии распространения вируса. Но это не значит, что пользователи банковских услуг должны быть ограниченными в доступе к привычным для них банковским услугам и, особенно, собственным средствам на счетах. Понимая потребности своих клиентов, государственный Укргазбанк и в дальнейшем будет оперативно разрабатывать меры, которые позволят его клиентам получать весь спектр финансовых услуг без визитов в отделения банка.
Сейчас самым безопасным способом пользования продуктами и сервисами Укргазбанка являются его дистанционные сервисы – мобильное приложение «Экобанк онлайн», контакт-центр и Клиент интернет-банкинг для юридических лиц.
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