День финансов, 24 марта: плюс 60% в поисках работы, минус 14% за газ

Вторник, 24 марта. О кредитных каникулах для бизнеса, и непоколебимости НБУ:

Газ на 14% меньше. Решение НАК “Нафтогаз Украины”. Компания уменьшает стоимость газа для населения. В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 3,40 грн за кубометр. Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года.

Кредитные каникулы для бизнеса. Будут утверждать. НБУ намерен в ближайшие дни утвердить принципы кредитных каникул для бизнеса с целью поддержки предпринимателей в период карантина, введенного в рамках недопущения распространения в стране коронавируса. На первом этапе банки должны предложить бизнесу кредитные каникулы на период карантина, а уже после его завершения совместно решить, как реструктуризовать накопившуюся за этот период задолженность.

Портал поддержки предпринимателей. Уже открыт. Офис развития малого и среднего предпринимательства при поддержке Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства запустил информационный ресурс для поддержки бизнеса во время карантина. На сайте уже доступна информация о действующих ограничениях для МСБ, перечень мер государственной поддержки, ответы на главные вопросы от бизнеса.

Средств – достаточно. Нацбанк. По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, банковская система на сегодня имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население. Также она достаточно капитализирована, чтобы выдержать временные осложнения. При этом Рожкова отметила, что Нацбанк, в свою очередь, готов к рефинансированию украинских банков в случае, если в этом будет потребность. По ее словам, НБУ также пока продолжает свое присутствие на валютном рынке.

Плюс 60% в поисках работы. Статистика. За первые дни карантина (12-23 марта) количество соискателей выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом в феврале. Причем изменения произошли практически во всех измерениях: в разрезе профсфер, возрастном и гендерном соотношении.

Как переживем карантин. Прогнозы от бизнеса. 65% украинских компаний не смогут выполнить свои годовые бизнес-планы из-за эпидемии коронавируса. При этом 47% опрошенных компаний планируют сохранить нынешнее количество своих работников и только четверть респондентов планирует сократить их количество. Вместе с тем более 30% опрошенных компаний не могут перевести большинство своих сотрудников на дистанционный режим работы.