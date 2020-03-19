День финансов, 23 марта: карантин и налогоплательщики, банки, субсидианты

Понедельник, 23 марта. В период карантина для всех украинцев будут действовать новые правила:

Для налогоплательщиков. Для бизнеса будут действовать новые законы, принятые Верховной Радой 17 марта. Так, на март и апрель ФЛП освобождены от уплаты ЕСВ , если ЕСВ был оплачен заранее, то указанные суммы будут означать переплату; введение РРО перенесли на 1 августа; срок подачи деклараций перенесли на 1 июля; также до 31 мая 2020 года введен мораторий на все проверки.

Для банков. Банки должны обеспечить бесперебойную работу контакт-центров. Банкоматы всегда должны быть подкреплены наличными. Банки не должны начислять штрафы за просрочку уплаты кредитов и ипотеки. Банки также должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн-каналы. Клиенты, в свою очередь, минимизировать посещение банковских отделений. Также в Нацбанке предлагают перевести все зарплаты и пенсии на безналичную форму.

Для тех, кто потерял работу. Кабмин разрабатывает программу, в которой будут прописаны пути поддержки бизнеса. Приоритеты – поддержка тех, кто потеряет работу. Кроме того, правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса, который пострадает от распространения коронавируса, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику.

Для всех киевлян. В КГГА утвердили новые правила, согласно которым с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров. Руководители магазинов и аптек должны соблюдать эти ограничения, а также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мероприятий.

Для субсидиантов. В Минсоцполитики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию в размере 300 гривен. Компенсацию планируют установить для 3 миллионов домохозяйств. Также на период карантина украинцам не будут начислять пеню или штрафы за неоплату коммунальных услуг.

Для тех, кто пользуется СЭП . Нацбанк отменил тарифы за платежи в Системе электронных платежей на период карантина. Это значит, что с 24 марта 2020 года отменяется действующая плата для банков по обработке электронных расчетных документов и сообщений в СЭП . Также в НБУ перенесли срок введения работы Системы электронных платежей в режиме 23/7.

И на будущее…Для пенсионеров. С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%, повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Пенсионеры старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 500 гривен.