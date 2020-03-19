День финансов, 23 марта: карантин и налогоплательщики, банки, субсидианты

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Понедельник, 23 марта. В период карантина для всех украинцев будут действовать новые правила:
И на будущее…Для пенсионеров. С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%, повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Пенсионеры старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 500 гривен.
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