Автопроизводители США начнут создавать вентиляторы для легких

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что Ford, GM и Tesla получили “возможность идти вперед”, чтобы сделать аппараты для искусственной вентиляции легких, которые помогут решить проблему их нехватки во время пандемии COVID-19.

Вентиляторы являются критически важной частью медицинского оборудования для пациентов, которые госпитализированы с COVID-19, респираторным заболеванием, вызванным коронавирусом. COVID-19 атакует легкие и может вызвать острый респираторный дистресс-синдром и пневмонию. А поскольку пока нет клинически доказанного лечения, вентиляторы помогают людям дышать и бороться с болезнью. New York Times сообщает, что в Соединенных Штатах насчитывается около 160 000 вентиляторов и еще 12 700 – в Национальном стратегическом резерве.

На прошлой неделе GM заявил, что сотрудничает с Ventec Life Systems, чтобы помочь увеличить производство средств для дыхания, таких как аппараты для вентиляции легких. Это необходимо большому количеству больниц, поскольку пандемия COVID-19 распространяется по всей территории США. Партнерство является частью стратегии StopTheSpread.org, скоординированных усилий частных компаний по борьбе с COVID-19.

В воскресенье Ford сообщил TechCrunch по электронной почте, что готов помочь больницам, включая возможность производства вентиляторов и другого оборудования. Также генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в Twitter, что у него была беседа с Medtronic о возможности совместного производства вентиляторов. Позднее Medtronic подтвердил эту информацию.