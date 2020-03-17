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В Раде признали, что новый Трудовой кодекс не противоречит обязательствам Украины перед ЕС

В Раде признали, что новый Трудовой кодекс не противоречит обязательствам Украины перед ЕС

Комитет ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС признал не противоречащими обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации и праву ЕС проекты Трудового кодекса и другие законопроекты о труде.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

“Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС признал не противоречащими обязательствам Украины по Соглашению об ассоциации и праву ЕС проекты Трудового кодекса №2410, 2410-1 и проекты Законов о труде №2708-1, №2708-2”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комитета высказали относительно этих документов ряд замечаний, касающихся, в частности, тех статей, где речь идет об ограничении прав работников, зависящих от присущих определенному виду работ требований относительно возраста, уровня образования, состояния здоровья, пола и тому подобное.

“Законопроекты, по результатам рассмотрения, рекомендовано доработать с целью полного учета и надлежащей имплементации положений права ЕС и конвенций МОТ”, – говорится в сообщении.

По материалам УНН
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