0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 358 0

День финансов, 20 марта: возможный "разворот" по курсу, антикризисные меры от НБУ, евробонды на максимуме

День финансов, 20 марта: возможный "разворот" по курсу, антикризисные меры от НБУ, евробонды на максимуме

20 марта. Пятница первой рабочей недели на карантине запомнится следующим:

Остановили работу около 700 тысяч предпринимателей. И все из-за карантина. Остановлены малые предприятия сферы услуг, заведения сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек. Актуален вопрос отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменения штрафов и пени за задержку выплат.

По курсу может быть “разворот”. По крайней мере в это верят в Нацбанке. Там прогнозируют, что вскоре девальвация гривны может смениться падением курса иностранных валют. На сегодняшнем брифинге заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий также отметил, что курс доллара и евро может снизится в случае, если Украина подпишет новую кредитную программу с МВФ на 5,5 миллиарда долларов.

На этом же брифинге Нацбанк объявил о системе антикризисных мер на период карантина. Подробности.

И запретил банкам вводить какие-либо ограничения на снятие денег с депозитов, срок которых истек. И даже несмотря на то, что на данный момент в банковской системе не наблюдается оттока депозитов, НБУ ввел ряд льготных мер для банков для того, чтобы дешево пополнять их капитал в случае необходимости.

Доходность украинских евробондов на максимуме. Еврооблигации Украины за понедельник-среду текущей недели достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности 11,5-14% годовых, в четверг стабилизировались на этом уровне. Доходность самых коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась до 13,1% с 8%, еврооблигаций с погашением в 2022 году – до 14% с 9,5%.

АТБ, Rozetka, “Новая почта” и Экспресс-доставка продуктов. В Днепропетровской области в тестовом режиме начали доставлять продуктовые наборы по себестоимости. Три компании объединились по просьбе Президента Владимира Зеленского, чтобы помочь украинцам соблюдать правила карантина и оставаться дома. Вот кто и за что из них отвечает.

А Bolt и Uber будут возить медработников в столице. Бесплатно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, Uber и Bolt добровольно согласились помочь в непростой ситуации с транспортом сегодня. Также в Киеве семейные врачи и службы неотложной помощи смогут проводить диагностирование пациентов на коронавирус на дому.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.