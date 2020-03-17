День финансов, 20 марта: возможный "разворот" по курсу, антикризисные меры от НБУ, евробонды на максимуме

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20 марта. Пятница первой рабочей недели на карантине запомнится следующим:
Остановили работу около 700 тысяч предпринимателей. И все из-за карантина. Остановлены малые предприятия сферы услуг, заведения сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек. Актуален вопрос отсрочки в погашении банковских кредитов, выданных предпринимателям, неприменения штрафов и пени за задержку выплат.
По курсу может быть “разворот”. По крайней мере в это верят в Нацбанке. Там прогнозируют, что вскоре девальвация гривны может смениться падением курса иностранных валют. На сегодняшнем брифинге заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий также отметил, что курс доллара и евро может снизится в случае, если Украина подпишет новую кредитную программу с МВФ на 5,5 миллиарда долларов.
На этом же брифинге Нацбанк объявил о системе антикризисных мер на период карантина. Подробности.
И запретил банкам вводить какие-либо ограничения на снятие денег с депозитов, срок которых истек. И даже несмотря на то, что на данный момент в банковской системе не наблюдается оттока депозитов, НБУ ввел ряд льготных мер для банков для того, чтобы дешево пополнять их капитал в случае необходимости.
Доходность украинских евробондов на максимуме. Еврооблигации Украины за понедельник-среду текущей недели достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности 11,5-14% годовых, в четверг стабилизировались на этом уровне. Доходность самых коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась до 13,1% с 8%, еврооблигаций с погашением в 2022 году – до 14% с 9,5%.
АТБ, Rozetka, “Новая почта” и Экспресс-доставка продуктов. В Днепропетровской области в тестовом режиме начали доставлять продуктовые наборы по себестоимости. Три компании объединились по просьбе Президента Владимира Зеленского, чтобы помочь украинцам соблюдать правила карантина и оставаться дома. Вот кто и за что из них отвечает.
А Bolt и Uber будут возить медработников в столице. Бесплатно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, Uber и Bolt добровольно согласились помочь в непростой ситуации с транспортом сегодня. Также в Киеве семейные врачи и службы неотложной помощи смогут проводить диагностирование пациентов на коронавирус на дому.
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