Анна Замазеева: украинцам могут ограничить доступ к финансам из-за коронавируса

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Украина, как и остальной мир, столкнулась с карантинными мерами чрезвычайного масштаба. Пытаясь противостоять пандемии коронавируса, правительство безотлагательно принимает законы и постановления для защиты людей в этих сложных условиях. Однако некоторые решения могут ограничить доступ населения к быстрым кредитам, что может быть жизненно важно сегодня.
Украинцы оказались в условиях социальных ограничений, отсутствия регулярного транспортного сообщения, нарушения графиков работы большинства предприятий и учреждений.
В свою очередь, работодатели пытаются спасти бизнес, и среди антикризисных мер – отправка работников в неоплачиваемые отпуска по соглашению сторон (которые, кстати, уже узаконены на период карантина путем принятия изменений Законом № 530-IX от 17.03.2020 ст. 84 КЗоТ и ст. 26 Закона Украины «Об отпусках»).
В связи с этим может быть только рост невозвратов по кредитам со стороны населения, так как народ резко обнищал. Для многих людей уже встал вопрос выживания.
В таких условиях граждане Украины особенно нуждаются в доступе к финансовым инструментам и кредитным ресурсам.
Однако банки сейчас не хотят рисковать и выдавать краткосрочные кредиты людям, это всегда было убыточным направлением для них. Тем более сейчас, когда люди сидят по домам, не работают, зарплаты платят немногим, кто работает удаленно. И пока неясно, что будет со здоровьем и как надолго затянется этот карантин.
Но несмотря на повышенные сегодня валютные, кредитные и прочие сопутствующие риски, финансовые компании готовы и желают продолжать предоставлять потребителям финансовые услуги, выдавая кредиты, которые сейчас очень важны для поддержания населения. На фоне временной потери работы, пребывания в отпусках без сохранения заработной платы из-за карантина… Да и, в конце концов, для приобретения потребителями продуктов, средств личной гигиены и лекарственных средств.
Очевидно, что единственным законным способом “добыть” живые деньги являются микрофинансовые организации и ломбарды. Тем более, что они готовы снизить кредитную нагрузку, отменять штрафные санкции и снижать проценты за пользование. На подобные гибкие условия банки пойти не могут.
Однако, из-за решения правительства возникла ситуация, когда возможно одновременное закрытие около 12 тысяч отделений предоставления финансовых услуг.
В частности, такие ограничения введены постановлением Кабинета Министров Украины № 215 от 16.03.2020 года, которое устанавливает полный запрет ведения деятельности, в частности в сфере торговли и услуг, кроме: «розничной торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, производства банковской и страховой деятельности».
Ежедневно общаюсь с представителями МФО. Вот, например, какая позиция у Директора компании «Быстрые деньги» Александра Холода: «По нашему мнению, отделения МФО – относятся к объектам важного социального значения. Именно в тот момент, когда многих сотрудников отправляют в отпуск за свой счет, когда происходит задержка заработной платы, наши отделения остаются той нитью надежды, которая их финансово поддерживает. МФО по сути своей деятельности не относятся к объектам, на которые распространяется запрет ведения деятельности. Видом экономической деятельности финансовых компаний является “Другие виды кредитования” (код КВЭД 64.19). Он такой же, как и у банков, и никоим образом не относится к видам деятельности по бытовому обслуживанию людей».
Стоит понять, что в кризисный период банковская система будет сосредоточена на поддержании стабильности функционирования, а не на потребителях (которые согласно внутренним кредитным рейтингам банков не подпадают под класс «надежного клиента»). МФО готовы взять на себя опеку и заботу об этой категории клиентов. Осознавая социальную ответственность. Поэтому они должны работать.
Анна Замазеева, Председатель Правления Ассоциации «ВАФК»
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