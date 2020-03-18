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Chevrolet подготовила конкурента Renault Captur (фото)

Chevrolet подготовила конкурента Renault Captur (фото)

Американская компания Chevrolet обновила кроссовер Tracker. Сначала новинка появилась в Китае, теперь вторую ​​версию увидела и Южная Америка.

Новый кроссовер Chevrolet Tracker для Южной Америки значительно отличается от китайского. Модель имеет бюджетное шасси Global Emerging Markets. Объем багажника “бразильца” – 393 литра против 390 литров у “китайца”. По габаритам такой, как Hyundai Creta и Renault Captur. Его длина – 4270 мм, а размер колесной базы – 2570 мм.


Фото: MMR

Комплектация автомобиля называется Premier. Она имеет 6 подушек безопасности и медиасистему с 8-дюймовым экраном. Также есть автоматическая система парковки. Но при этом сзади у автомобиля стоят барабанные тормоза.


Фото: MMR

На Tracker будут устанавливать бензиновый турбированный 1-литровый или турбированный 1,2-литровый двигатель. Первый имеет мощность 116 л.с., второй-132 л.с. Оба могут работать на спирте.


Фото: MMR

Более слабый силовой агрегат будет комплектоваться механической или автоматической коробкой передач. Более мощный – только “автоматом”.

По материалам Газета по-Украински
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