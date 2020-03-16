День финансов, 19 марта: новый график работы банков, льготы по кредитам, штрафы на карантине

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В четверг, 19 марта. Пока ПриватБанк празднует 28 лет, рассказываем не только, как создавался, рос и едва не лопнул крупнейший банк страны. Но и о том, как в Украине приспосабливаются к карантину.
Начали штрафовать за нарушение карантина. За прошедшее сутки, 18 марта, полиция составили более трех десятков постановлений. Штрафы для обычных граждан составляют 17-34 тысячи гривен, для чиновников – 34-170 тысяч гривен. Также собрали для вас информацию о том, как штрафуют в других странах.
Банки изменили часы работы. Украинские банки предпринимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина. В частности, временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.
Миссия: заполнить декларацию онлайн. В связи с карантином налоговая служба подготовила серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами. Первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан. В налоговой напоминают, что декларацию можно подать через электронный кабинет с помощью электронной подписи.
Кстати, в новом видео на YouTube-канале Finance.ua наш финансовый эксперт рассказывает, почему банки переходят на обмен валюты онлайн и почему в кассах нет валюты 👇
Обещанные 1000 гривен. Президент Зеленский заявил, что 1 апреля правительство «будет готово» выплатить дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000 грн. Также он пообещал проиндексировать пенсии с 1 мая этого года.
“УЗ” продлила срок возврата билетов. “Укрзализныця” во избежание скопления людей у железнодорожных касс продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы поездов. Вместо одного месяца, возврат будет осуществляться в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток – для международного.
По кредитам будут предоставлять льготы. На период карантина Нацбанк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам. Как отмечают в НБУ, банки не должны накладывать какие-либо ограничения на операции клиентов. Кроме того, с 1 марта по 30 апреля банки не будут начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита.
В то же время, МОЗ определил три сценария борьбы с коронавирусом. В Минздраве разработан алгоритм реагирования на вспышки коронавируса на примере других стран. По первому сценарию медпомощь оказывают в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Второй сценарий – это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда будут привлекаться перепрофилированные учреждения.
А в Нацбанке решили разъяснить разницу между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением. Как отмечается, чрезвычайная ситуация – режим гораздо более «лайтовый» и менее влияющий на права и свободы украинцев.
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