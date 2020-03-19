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Сколько стоит телевизор с двумя экранами Hisense (фото)

Сколько стоит телевизор с двумя экранами Hisense (фото)

Компания Hisense выпустила смарт-телевизор 8K Pro TV (85U9E). Китайский производитель называет его первым в мире телевизором с разрешением 8K UHD и двумя дисплеями.

Его анонс состоялся на выставке IFA Berlin 2019, но выпустили его только сейчас.

Основной дисплей имеет 85 дюймов по диагонали, а дополнительный – 28 дюймов.

Hisense не уточняет, как именно будет применяться второй экран, но по изображениям видно, что его используют для вывода дополнительной информации. Главная панель телевизора имеет разрешением 7680х4320 точек, а также поддерживает HDR и частоту обновления 120 Гц. Максимальная яркость дисплея составляет 2500 нит, а коэффициент контрастности – 80 000 к 1. Как говорит производитель, в плане точности цветопередачи телевизор может соревноваться со смартфонами Apple последнего поколения.


8K Pro TV (85U9E)

Также имеет подсветку Mini-LED с 1694 зонами, которой управляет собственный микропроцессор. Есть еще выделенный блок для искусственного интеллекта, который имеет два ядра и обрабатывает информацию со скоростью 6,5 TOPS. Кроме того, телевизор имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Новинка работает на Android.

Стоимость Hisense 8K Pro TV – $11 350.

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По материалам Княжа Лайф Виенна Иншурэнс Груп
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