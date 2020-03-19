Сколько стоит телевизор с двумя экранами Hisense (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Hisense выпустила смарт-телевизор 8K Pro TV (85U9E). Китайский производитель называет его первым в мире телевизором с разрешением 8K UHD и двумя дисплеями.
Его анонс состоялся на выставке IFA Berlin 2019, но выпустили его только сейчас.
Основной дисплей имеет 85 дюймов по диагонали, а дополнительный – 28 дюймов.
Hisense не уточняет, как именно будет применяться второй экран, но по изображениям видно, что его используют для вывода дополнительной информации. Главная панель телевизора имеет разрешением 7680х4320 точек, а также поддерживает HDR и частоту обновления 120 Гц. Максимальная яркость дисплея составляет 2500 нит, а коэффициент контрастности – 80 000 к 1. Как говорит производитель, в плане точности цветопередачи телевизор может соревноваться со смартфонами Apple последнего поколения.
8K Pro TV (85U9E)
Также имеет подсветку Mini-LED с 1694 зонами, которой управляет собственный микропроцессор. Есть еще выделенный блок для искусственного интеллекта, который имеет два ядра и обрабатывает информацию со скоростью 6,5 TOPS. Кроме того, телевизор имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Новинка работает на Android.
Стоимость Hisense 8K Pro TV – $11 350.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киевводоканале рассказали, как поверить счетчики и сделать перерасчет не выходя из домаВчера, 17:10 - 2866 7
Предприниматели вывезли маски из Украины в Китай - ГеращенкоПозавчера, 14:49 - 1479 5
В Киеве закроют общественный транспорт: кто сможет ездить (видео)Вчера, 15:45 - 2017 4
В Нацполиции рассказали, что делать, если уволили "из-за карантина"Вчера, 08:23 - 2192 2
Украинцы стали реже посещать банковские отделения - НБУВчера, 18:10 - 604 2
Следующие два квартала будут очень тяжелыми для IT-отрасли – экспертВчера, 07:34 - 8010
Когда Украина ощутит основные последствия эпидемии коронавирусаВчера, 09:30 - 4176
В Киевводоканале рассказали, как поверить счетчики и сделать перерасчет не выходя из домаВчера, 17:10 - 2866 7
Во время карантина украинцы могут оформить пенсию онлайнВчера, 11:12 - 2377
В Нацполиции рассказали, что делать, если уволили "из-за карантина"Вчера, 08:23 - 2192 2
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1186
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 3207
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 2819
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)16.03.2020, 12:12 - 4360 2
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 3306