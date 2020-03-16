НБУ продал 200 млн долларов на валютном рынке в среду

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Национальный банк Украины 18 марта принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке и продал 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По информации НБУ, спрос на валюту продолжает превышать предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения по миру коронавируса.
Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в последние недели, считают в Нацбанке.
“В прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, был избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривны в сторону укрепления Национальный банк выкупил с рынка почти 8 млрд долларов США в резервы (чистая покупка). Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону”, говорится в сообщении НБУ.
Youtube-канал Finance.ua: Обвал гривны. Причины и что будет с курсом
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