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НБУ продал 200 млн долларов на валютном рынке в среду

НБУ продал 200 млн долларов на валютном рынке в среду

Национальный банк Украины 18 марта принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке и продал 200 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По информации НБУ, спрос на валюту продолжает превышать предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения по миру коронавируса.

Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в последние недели, считают в Нацбанке.

“В прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, был избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривны в сторону укрепления Национальный банк выкупил с рынка почти 8 млрд долларов США в резервы (чистая покупка). Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону”, говорится в сообщении НБУ.

Youtube-канал Finance.ua: Обвал гривны. Причины и что будет с курсом

По материалам УНН
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