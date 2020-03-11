День финансов, 18 марта: преимущества кредитки во время карантина, больше "Доступных кредитов", в Украину возвращают бесплатно

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Среда,18 марта. Жизнь страны во время карантина:
Прекращение ж/д, авиа- и автобусных пассажирских перевозок. В 12:00 в Украине прекратилось выполнение всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.
Без метро: Новые маршруты наземного транспорта. Киевский метрополитен приостановил перевозки пассажиров, а именно с 23:00 до 3 апреля (предварительно). Маршруты наземного пассажирского транспорта, дублирующие ветки метро.
Е-декларации – позже. Верховная Рада поддержала законопроект, направленный на предотвращение возникновению и распространению коронавирусной болезни (COVID-19). Теперь госслужащие могут подать декларацию за прошлый год на три месяца позже, чем того требует действующее законодательство. Надо успеть в срок до 1 июня.
Вернуться в Украину можно бесплатно. Владимир Зеленский назвал города, из которых можно будет бесплатно или по льготным ценам добраться до Украины. Мининфраструктуры: готовятся спецрейсы для эвакуации украинцев. Список городов.
В ПриватБанке обмен только онлайн. С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания. Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и в сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.
«Новая почта» сохранит бесплатно. Компания с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина. Как отмечает пресс-служба, все отделения оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. Постоянно производится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств.
Шесть причин пользоваться кредитками во время карантина. У кредитных карт есть масса преимуществ. Но во время карантина они становятся не просто удобным, а, скорее, необходимым платежным средством. О всех преимуществах.
Доступные кредиты 5-7-9%. Взять побольше. Кабмин усовершенствует механизм госпрограммы «Доступные кредиты «5-7-9%», в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и пересмотр расчета процентной ставки по кредиту. О новых возможностях.
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