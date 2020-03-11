Межбанк: часть банков переходит на обмен онлайн, к чему это приведет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Среда опять будет непростым днем на межбанке и снова пройдет под знаком активных спекуляций на торгах. Но основная часть игроков ожидает коррекции курса. Ожидаем ее и мы. После значительного роста котировок последней недели, усиленно подгоняемых паникой вокруг коронавируса – рынку и клиентам необходима передышка, чтобы уже окончательно переварить происходящее как на внешних рынках, так и в Украине.
С одной стороны – рассчитывать на большие вливания даже в валюте сейчас со стороны инвесторов нечего. Вчерашний аукцион Минфина по размещению валютных ОВГЗ прошел слабо – продали всего на 73,6 млн долларов при доходности в 3,5% годовых (что достаточно низкая доходность для сложившейся ситуации на развивающихся рынках). Поэтому фактор аукционов ОВГЗ сейчас не актуален для валютного рынка.
С другой стороны – введенный карантин, запрет авиа-, железнодорожных и других международных перевозок из-за коронавируса – снижает до минимума деловую активность в мире и в Украине. В этом случае – постепенно упадет спрос на валюту со стороны импортеров (завозить все сложнее и дольше) на фоне предстоящих дней бюджетных проплат у всего бизнеса – создает дополнительный дефицит гривны на рынке. Это сработает в пользу укрепления нацвалюты. Опасность для курса сохраняется со стороны активной скупки валюты населением, но и тут основная часть банков переходит на онлайн обмен валют, что также психологически снижает давление на гривну и сокращает панические настроения у людей.
Все это придавливает ажиотаж на межбанке и наличном рынке и приведет к снижению давления на гривну и коррекции в ближайшее время.
Продолжатся скачки курса евро (валютные ралли евро/доллар в преддверии заседания ЕЦБ сохранятся), а рубль продолжает валиться на понижении цен на нефть. Это позволит спекулянтам зарабатывать на евро и на украинском межбанке. И достаточно активно.
Но фактор коррекции будет основным на сегодняшних торгах. НБУ даже, возможно, и не придется активно выходить на торги с массированной продажей доллара для гашения валютной паники. Но если регулятор решит выйти – то его ценники по прежнему фактически будут диктовать рынку безналичные котировки.
Спекулянты сегодня продолжат зарабатывать как в формате “в две стороны” на межбанке, так и на курсовых разницах за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она дешевле) на наличный. Но заработки их на этом постепенно будут снижаться за счет сближения котировок межбанка и обменок.
По нашим прогнозам, объемы операций на торгах сегодня составят до $320-390 млн при заключении до 540-620 сделок с коридором по доллару в пределах 26,95-27,25 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,01 / 27,15
евро – 29,63 / 29,78
российский рубль – 0,3596 / 0,3616
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
Youtube-канал Finance.ua: Обвал гривны. Причины и что будет с курсом
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)Вчера, 16:57 - 45390 29
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИВчера, 14:55 - 17904 17
"Президентская" доплата по тысяче гривен пенсионерам обойдется бюджету 10 миллиардовВчера, 10:15 - 42590 13
В Украине снизили тарифы на тепло для населенияВчера, 16:00 - 3702 8
Налоговые каникулы: для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантинаВчера, 11:01 - 11528 7
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)Вчера, 16:57 - 45390 29
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИВчера, 14:55 - 17904 17
Налоговые каникулы: для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантинаВчера, 11:01 - 11528 7
Межбанк: спекулянты продолжат зарабатывать на страхеВчера, 11:10 - 7887 6
Минфин планирует безлимитно продавать долларовые ОВГЗВчера, 13:20 - 6680 4
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)Вчера, 15:10 - 758
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)Позавчера, 12:12 - 3298
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2843
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 3271 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1672 1