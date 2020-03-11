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Межбанк: часть банков переходит на обмен онлайн, к чему это приведет

Межбанк: часть банков переходит на обмен онлайн, к чему это приведет

Среда опять будет непростым днем на межбанке и снова пройдет под знаком активных спекуляций на торгах. Но основная часть игроков ожидает коррекции курса. Ожидаем ее и мы. После значительного роста котировок последней недели, усиленно подгоняемых паникой вокруг коронавируса – рынку и клиентам необходима передышка, чтобы уже окончательно переварить происходящее как на внешних рынках, так и в Украине.

С одной стороны – рассчитывать на большие вливания даже в валюте сейчас со стороны инвесторов нечего. Вчерашний аукцион Минфина по размещению валютных ОВГЗ прошел слабо – продали всего на 73,6 млн долларов при доходности в 3,5% годовых (что достаточно низкая доходность для сложившейся ситуации на развивающихся рынках). Поэтому фактор аукционов ОВГЗ сейчас не актуален для валютного рынка.

С другой стороны – введенный карантин, запрет авиа-, железнодорожных и других международных перевозок из-за коронавируса – снижает до минимума деловую активность в мире и в Украине. В этом случае – постепенно упадет спрос на валюту со стороны импортеров (завозить все сложнее и дольше) на фоне предстоящих дней бюджетных проплат у всего бизнеса – создает дополнительный дефицит гривны на рынке. Это сработает в пользу укрепления нацвалюты. Опасность для курса сохраняется со стороны активной скупки валюты населением, но и тут основная часть банков переходит на онлайн обмен валют, что также психологически снижает давление на гривну и сокращает панические настроения у людей.

Все это придавливает ажиотаж на межбанке и наличном рынке и приведет к снижению давления на гривну и коррекции в ближайшее время.

Продолжатся скачки курса евро (валютные ралли евро/доллар в преддверии заседания ЕЦБ сохранятся), а рубль продолжает валиться на понижении цен на нефть. Это позволит спекулянтам зарабатывать на евро и на украинском межбанке. И достаточно активно.

Но фактор коррекции будет основным на сегодняшних торгах. НБУ даже, возможно, и не придется активно выходить на торги с массированной продажей доллара для гашения валютной паники. Но если регулятор решит выйти – то его ценники по прежнему фактически будут диктовать рынку безналичные котировки.

Спекулянты сегодня продолжат зарабатывать как в формате “в две стороны” на межбанке, так и на курсовых разницах за счет переливов валюты с безналичного рынка (где она дешевле) на наличный. Но заработки их на этом постепенно будут снижаться за счет сближения котировок межбанка и обменок.

По нашим прогнозам, объемы операций на торгах сегодня составят до $320-390 млн при заключении до 540-620 сделок с коридором по доллару в пределах 26,95-27,25 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,01 / 27,15
евро – 29,63 / 29,78
российский рубль – 0,3596 / 0,3616

Курсы валют на Межбанке
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Youtube-канал Finance.ua: Обвал гривны. Причины и что будет с курсом

По материалам Finance.UA
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