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День финансов, 13 марта: закрытие границ, рекомендации от МЭРТ и НБУ, "налоговое освобождение" Трампа

День финансов, 13 марта: закрытие границ, рекомендации от МЭРТ и НБУ, "налоговое освобождение" Трампа

Пятница, 13 марта, оказалась действительно не слишком удачным днем. Коронавирус продолжает свое наступление, в Украине уже зафиксирована первая смерть от данной инфекции. В связи с этим:

  • правительство приняло решение на две недели закрыть границу для иностранных граждан;
  • в “Новой Почте” заявили, что готовы к работе в условиях общенационального карантина.
  • в связи с ситуацией (и для борьбы со слухами и теориями) Finance.ua подготовил информацию о том, как передается вирус, какие симптомы болезни и какова сейчас ситуация в мире:

КОРОНАВИРУС: ситуация, симптомы, рекомендации 😷

О других новостях пятницы:

Адреса установленных камер видеофиксации в Киеве. Вчера мы писали о том, что в Киеве и Киевской области запускают видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. Позже МВД обнародовало список адресов, где установлены камеры. Карту можно увидеть здесь. Сегодня работает два сервиса для проверки информации о выявлении нарушения – через электронный кабинет водителя и на сайте МВД.

ПФ отчитался о пенсиях. Пенсионный фонд опубликовал отчет о работе и выполнении бюджета Пенсионного фонда Украины в 2019 году. Согласно отчету, на 1 января 2020 года на учете в Пенсионном фонде Украины находилось 11 334,7 тыс. человек. Интересно, что пенсию до 1500 грн получают 80 046 человек, а более 10 000 гривен получают 259 519 пенсионеров. Больше всего украинских пенсионеров получают от 1501 грн до 2000 грн.

Зеленский хочет ликвидировать Строительную инспекцию. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию. По его словам, за эти годы чиновники понастроили небоскребов из разных схем и договорняков. Крупнейшим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства. Как позже рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, за несколько месяцев работы электронного кабинета застройщика в Украине ввели 1400 объектов недвижимости.

“Котики” monobank увеличили покупку доллара в 4 раза. Как сообщил Гороховский, клиенты банка за 9-12 марта примерно в 4,2 раза увеличили покупку доллара – в среднем до $1,8 млн и в 2,3 раза евро – до EUR 247,5 тыс, по сравнению с объемами на прошлой неделе. Как он отметил, “Есть, конечно, рост объемов, но не ужас-ужас”.

Плюс 1,5% к депозитам. По данным Нацбанка, объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль вырос на 1,5% – до 659,9 миллиарда гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1%, до 17,9 миллиарда долларов.

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По материалам Finance.UA
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