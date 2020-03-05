Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка потратит 1,5 триллиона долларов для усиления финансовых рынков

Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка 12 марта объявил о планах потратить 1,5 триллиона долларов для покупки финансовых активов для увеличения объема наличности на рынке ценных бумаг.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Вливание в финансовые рынки 1,5 трлн долларов состоится на фоне паники относительно коронавируса.

Решение о вливании 1,5 трлн долларов для усиления финансовых рынков приняли по рекомендации главы Федерального Резерва Джерома Пауэлла.

Банк заявил, что увеличит количество договоров “репо” путем закупки гособлигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.

Такое решение объясняют необходимостью преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса для финансового рынка.

В то же время президент США Дональд Трамп на встрече с руководителями крупнейших банков в среду заверил, что “финансового кризиса нет, это лишь временный момент, с которым мы справимся вместе как нация”.